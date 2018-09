Inwoners Rheden praten mee over zwerfafval

RHEDEN - De gemeente Rheden wil graag dat inwoners meedenken over de aanpak van zwerfafval. Om dat in gang te zetten houdt ze in september en oktober vijf bijeenkomsten onder de titel Ik denk mee! Café.

Vragen die aan de orden komen tijdens de ontmoetingen: Hoe ziet uw ideale leefomgeving eruit?, Wat verwacht u van de gemeente op het gebied van zwerfafval? en Wat wilt u en kunt u zelf doen? De eerste bijeenkomst is op woensdag 19 september van 19.30 tot 21.00 uur in Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201, Velp. Op maandag 24 september is er een ontmoeting in De Harmonie, Harderwijkerweg 35, Laag Soeren van 19.30 tot 21.00 uur. In Rheden is er een Ik denk mee! Café op dinsdag 25 september van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis Willem de Zwijger, Mr. B. van Leeuwenplein 3. Maandag 1 oktober is het de beurt aan Dieren; inwoners kunnen van 19.30 tot 21.00 uur in Theothorne terecht. Tot slot is er op dinsdag 2 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst in Het Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg.

Sinds 2013 ontvangt gemeente Rheden vanuit het Rijk een vergoeding om projecten rondom het onderwerp zwerfafval uit te voeren. In 2020 vervalt deze vergoeding. Daarom wil gemeente Rheden beleid ontwikkelen om zwerfafval in de toekomst met een dekkend netwerk van vrijwilligers op te ruimen.

Hiervoor is de mening en hulp van inwoners belangrijk.Gemeente Rheden heeft adviesbureau Antea Group gevraagd hierover onafhankelijk advies uit te brengen. Zij brengt de huidige situatie in beeld en adviseert over methoden om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Het advies moet ook antwoord geven op de vraag wat de wensen van inwoners en de gemeente zijn. Om hier achter te komen organiseert Antea Group de Ik denk mee! Cafés'.

Geïnteresseerden kunnen vanaf een half uur voor aanvang terecht bij deze locaties. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht. Omdat er wordt gesproken over algemeen beleid en niet over specifieke locaties, kunnen inwoners ook op locaties buiten hun woonplaats meepraten. Inwoners van de gemeente Rheden kunnen voor vragen of meer informatie ook bellen met de gemeente tel. 026 - 4976911 of mailen naar: zwerfafval@rheden.nl

Uit de laatste inspectiecijfers is overigens (weer) gebleken dat de hoeveelheid zwerfafval binnen de gemeente laag is. Dit is te danken aan de projecten die door deze vergoeding mogelijk zijn en aan de inzet van inwoners.