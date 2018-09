Sfeervolle twaalfde Verenigingsdag

DIEREN - De twaalfde Verenigingsdag van Winkelcentrum Dieren afgelopen zaterdag, was een gezellige en sfeervolle bijeenkomst. Ruim twintig organisaties op het gebied van sport, recreatie, maatschappij en cultuur presenteerden zich op fraai aangeklede kramen aan de inwoners van Dieren en omstreken. Vele vrijwilligers stonden de belangstellenden te woord en probeerden hen enthousiast te maken voor hun sportclub, muziekvereniging of andere organisatie. Optredens van het Opleidingsorkest van Muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren, het Jongerenkoor Dieren en de dansers en danseressen van ACC Anique brachten de sfeer er goed in. Het was een geslaagde dag, vonden zowel de deelnemers als bezoekers.

Foto: Han Uenk