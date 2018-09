Feest bij tienjarig SOS Kayamandi

DIEREN - De drie weeshuizen van stichting SOS Kayamandi bestaan alweer tien jaar. Bea Lanting uit Dieren, voorzitter van de stichting, is naar Zuid-Afrika geweest om dit jubileum daar met de kinderen te vieren.

Bea Lanting: "Het was een fantastisch feest, de kinderen hebben genoten! Er was een heus springkasteel en lekkere hapjes en limonade. Er waren veel genodigden gekomen en sommige kinderen traden op met dans of zang." Ook zag Bea met eigen ogen het goede werk dat haar stichting verricht: "Een meisje van dertien vertelde dat zij al op de highschool zit en daarna een opleiding tot leraar wil gaan volgen. Zo mooi dat deze kinderen hoop en recht hebben op een goede toekomst, dat ze vanuit de basis van een veilig thuis kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen met een goede opleiding en werk."

Dre drie weeshuizen van de stichting zijn van bescheiden omvang. In ieder huis wonen zes kinderen met hun pleegmoeder. De huizen staan in de townships Kayamandi en Cloetesville vlakbij Stellenbosch. Daarnaast runt Bea een broodproject dat door SOS Kayamandi wordt onderhouden. Dagelijks ontvangen 1200 schoolkinderen twee boterhammen met pindakaas.

www.sos-kayamandi.nl