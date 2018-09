Rommelmarkt in Pater Dekkerhuis

EERBEEK - Op zaterdag 15 september wordt in en bij het Pater Dekkerhuis aan de Lorenzstraat in Eerbeek een rommelmarkt gehouden. Dus als u op zoek bent naar goede gebruikte spullen, dan is een bezoekje aan het Pater Dekkerhuis aan de Lorenzstraat zeker de moeite waard. Hierbij kunt u denken aan boeken, cd’s , dvd’s, kerstspullen, kleine huishoudelijke artikelen, serviesgoed, speelgoed en knuffels.

En voor het geld hoeft u het niet te laten, want alles is vanzelfsprekend zeer aantrekkelijk geprijsd.

Via een raadspel kunt u een gokje wagen om een leuke prijs te winnen en ontbijt of lunch niet te zwaar, want er worden professioneel pannenkoeken gebakken. Ook anderszins kunt u, zoals u gewend bent, voor een kopje koffie/ thee of een drankje terecht in het Pater Dekkerhuis.

Het bestuur van het Pater Dekkerhuis wil graag een betere geluidsinstallatie en meer parkeerplaatsen aanleggen. De opbrengst komt ten goede aan deze doelen. Wij zien u graag zaterdag 16 september van 10.00 tot 15.00 uur.