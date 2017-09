Storm raast door Rheden

DIEREN – Harde windvlagen teisterden woensdag ons lang. In de gemeente Rheden viel de schade mee, hoewel in Dieren een boom aan de Hoflaan omwaaide. Hij viel precies op een verdeelhuisje voor stroom. De brandweer heeft met een hoogwerker de boom van bovenaf gesnoeid, zodat het stroomhuisje weer vrij kwam. Scholieren moesten even een ommetje maken om naar de overkant te kunnen.

In Velp brak een flinke tak af in de Overbeeklaan. Deze kwam precies op een containervrachtwagen terecht, die net een container had opgehaald. de dikke tak heeft geen schade gemaakt aan de truck die een paar maanden oud is. De brandweer heeft ook hier met een hoogwerker nog een tak eraf gezaagd, omdat die ook op afbreken stond.

Verder vielen hier en daar takken en veel blad uit de bomen en waaiden grijze containers om – foto: Martin de Jongh