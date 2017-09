Manegedag bij Stal te Bokkel in Eerbeek

EERBEEK - Stal te Bokkel houdt zondag een Open Manegedag voor het hele gezin in Eerbeek. De open dag is van 11.00 tot 15.30 uur en gratis toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met de wereld van paarden en pony’s.

De Open Dag is een mooie gelegenheid om de ongedwongen sfeer te komen proeven bij Stal te Bokkel. Op het programma staat onder meer: pony’s borstelen, ponyritjes, vele demonstraties met o.a. dressuur- en springlessen, carrousel, een rondleiding, schminken en hoefijzerwerpen. Lisanne der Nederlanden, internationaal dressuuramazone en ooit begonnen bij Stal Te Bokkel, geeft een dressuur-clinic. De familie Te Bokkel en gecertificeerde instructeurs zijn aanwezig om toelichting te geven over het bedrijf, de lessen en de mogelijkheden om op een leuke en veilige manier te leren paardrijden.

De manege van Stal Te Bokkel ligt aan de rand van de bossen tussen Eerbeek en Laag-Soeren, op Soerensezand Zuid 5 in Eerbeek.