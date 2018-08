Zwem4daagse in Brummen

BRUMMEN - De laatste week van de schoolvakantie wordt sportief afgesloten in Brummen. Vanaf maandag 20 augustus kan iedereen meedoen aan de derde editie van de zwem4daagse in Zwembad Rhienderoord, mede mogelijk gemaakt door De Spreng. Deelnemers kunnen vijf dagen komen zwemmen, of kiezen voor een dagje rust. Elke dag vindt er, naast of tijdens het banenzwemmen, een andere activiteit plaats. Op vrijdag 24 augustus vindt de afsluiting plaats en krijgt iedereen een medaille mee naar huis. De afstanden die deze week gezwommen kunnen worden zijn 250, 500, 1000 en nieuw dit jaar de 2000 meter. De kosten bedragen 8,75 euro. Er wordt tussen 17.30 en 19.30 uur gezwommen. Opgeven kan via www.zwem4daagse.nl of via een link op www.rhienderoord.nl.