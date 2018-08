​​​​​DE STEEG - Een vrachtwagen die zich vast had gereden onder het spoorviaduct in De Steeg was er zaterdagmiddag de oorzaak van dat het treinverkeer tussen Dieren en Arnhem tijdelijk stil kwam te liggen. De vrachtwagen, beladen met een zeecontainer vol spullen van Rhevak, kwam vast te zitten onder het viaduct naast het gemeentehuis. Spoorweg-beheerder Prorail moest erbij komen om de schade te bekijken en dus duurde het even voor het treinverkeer kon worden hervat.

foto: Melvin/Persbureau Heitink