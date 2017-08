Zomer in Gelderland naar Empe op woensdag 23 augustus

EMPE - Op woensdag 23 augustus is het zover. De uitzendingen van Zomer in Gelderland komendie dag uit Empe. De voorbereidingen zijn in volle gang! Hoogtepunt is de live uitzending op tv, die om 18.20 uur begint bij 't Oortveld. Het Team Empe roept de hele bevolking op hen te helpen een succes van hun optreden te maken.

Het programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland is op 7 augustus begonnen met het maken van uitzendingen vanuit de hele provincie. Per dag staat er één plaats centraal en die krijgt een opdracht om geld te kunnen verdienen voor een goed doel in die plaats. Naast de opdrachten die geld opleveren voor het goede doel, dingt de plaats ook mee naar de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’. En dat is een prijs die Empe best wil winnen!

Vanaf 07.00 uur komen er items over Empe in de radio-uitzending. De tv-uitzending is ’s avonds van 18.20 tot 19.00 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Het publiek wordt geteld om 18.00 uur. Wanneer er om 18.00 uur minimaal 300 personen in het publiek aanwezig zijn, is de eerste 300 euro voor Team Empe daarmee binnen. Dus kom op tijd om de uitzending bij te wonen.

De uitzending wordt geopend met een parade waarin het dorp zichzelf presenteert. Ook zit er een item in met de hoogtepunten van Empe en wordt de uitzending afgesloten met Zomer in Gelderland lied, dat live wordt gezongen door Empenaren.

Het team Empe bestaat uit: Ankie Gerritsen, Annemiek Hemmink, Corina Stegerman, Erik Lammers, Gerlanda van Veldhuizen, Gerrit van de Kamp , Han Klaasen, Shyla Leferink, Jantiene Verwaijen, Leonie Klaasen en Rick Massink.

Inmiddels is het team druk bezig met het inventariseren bij alle inwoners, ondernemingen en verenigingen, wie er hulp kan bieden die dag.

Heeft u nog idee, materialen of kunt u het team hulp bieden in de vorm van handige handjes? Laat het dan weten. Alle hulp in de vorm van materialen voor het bouwen van een decor, verkleedkleding, etc. is welkom. Er is een Facebookpagina waarop alle vorderingen zijn te volgen: www.facebook.com/ZomerInGelderlandEmpe/ en heeft u ideeën, dan kunt u ook e-mailen via: zomeringelderlandempe@gmail.com of bellen met Shyla via :06-37305933.

Foto:

Team Empe ligt te wachten op een spetterende uitzending op 23 augustus.