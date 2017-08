Lening om duurzame maatregelen aan accommodatie te realiseren

BRONCKHORST - De gemeenteraad van Bronckhorst beslist in september over nieuwe stimuleringsregeling. B en W besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe stimuleringsregeling in te voeren, waarmee non-profit organisaties een gunstige lening kunnen afsluiten voor het energiezuiniger maken van hun accommodaties.

Met de regeling kunnen zij tegen een lage rente bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen aanschaffen of isolerende maatregelen uitvoeren. Ook kunnen ze overgaan op energiezuinige verlichting op hun sportvelden etc. De regeling past bij het doel van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn in Bronckhorst. Oftewel dat we dan in de gemeente alle energie die we verbruiken, zelf opwekken. Verenigingen en stichtingen leveren hier zo een bijdrage aan.

Bij verenigingen en stichtingen in Bronckhorst is de behoefte onderzocht. Een aantal verenigingen is op dit moment bezig met plannen om hun accommodatie duurzaam te maken. Zij willen graag gebruik maken van de lening. Wethouder Jan Engels van duurzaamheid: “Deze organisaties hebben meestal niet veel financiële armslag. De lening kan dan een mooie steun in de rug zijn om de maatregelen daadwerkelijk te nemen. Duurzame en betaalbare voorzieningen in dorpen dragen wij een warm hart toe. Voor veel inwoners zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid.”

Sportstichtingen/-verenigingen kunnen de lening combineren met de landelijke subsidieregeling voor het duurzamer maken van sportaccommodaties. Zo wordt het nog aantrekkelijker om een gebouw energiezuiniger te maken. Daarnaast biedt de Stichting Waarborgfonds Sport de mogelijkheid dat zij 100% garant staan voor leningen van sportstichtingen/-verenigingen.

Voor de nieuwe regeling van de gemeente geldt een maximaal leenbedrag van € 50.000,- per organisatie. B en W stellen de raad voor een budget van in totaal € 450.000,- beschikbaar te stellen voor dit plan. De bedoeling is dat het VerduurSaam Energieloket de regeling voor ons uitvoert. De gemeenteraad beslist in september over het plan en het gevraagde budget.

Voor inwoners heeft de gemeente al langere tijd een soortgelijke lening. Met de Duurzaamheidslening kunnen eigenaren van woningen een gunstige lening krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun huis.