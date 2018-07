Landschapsnetwerk Brummen wint prijs

BRUMMEN - Het Landschapsnetwerk Brummen heeft een prijs gewonnen in de prijsvraag Brood en Spelen, uitgeschreven door het atelier van de Rijksbouwmeester. De inzending is gemaakt door landbouwarchitecte Mariëtte Claringbould en agrariër Dirk-Jan Schoonman van de Brummense maatschap D-J & M. Schoonman, heeft als titel Sterboeren: Sterren voor het Landschap.

De indieners stellen voor een sterrensysteem te ontwikkelen waarin waardering voor natuur-inclusieve bedrijfsvoering van agrariërs wordt uitgedrukt. Het juryrapport zegt het volgende over het plan: "Voor boeren zal het een aansporing zijn als meer inzet voor het landschapsonderhoud ook zichtbaar wordt gewaardeerd. Hier wordt de aanzet gegeven voor een methodiek waarin waardering voor boeren daadwerkelijk resulteert in een verdienmodel. De jury vindt het idee bijzonder en denkt dat het kan worden opgeschaald als het echt werkt."

De prijsvraag Brood en Spelen, een initiatief van Atelier Rijksbouwmeester samen met diverse initiatiefnemers als provincie, waterschappen en dergelijke, was op zoek naar vernieuwende en brede visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Oost- en Zuid-Nederland. In deze prijsvraag moest worden samengewerkt tussen grondeigenaren en (landschaps-)architecten en eventueel andere partijen. Er zijn acht prijswinnaars geselecteerd in Gelderland en acht in Brabant. Zij krijgen elk 25.000 euro om hun idee verder uit te werken. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning.

www.prijsvraagbroodenspelen.nl