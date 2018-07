Gulzig Keramiek in galerie KaspaaArt

VELP - In Galerie KaspaaArt in Velp is van 21 juli tot en met 30 september keramiek van Elsebeth Hoeven te zien. De titel van de expositie is Gulzig Keramiek. Elsebeth Hoeven bouwt objecten van kleiplakken. Daarnaast maakt ze van gietklei schalen. Ze beschildert haar werk met kleislip waarbij ze ingetogen kleuren combineert met wit en zwart. Elsebeth Hoeven heeft jarenlang gewerkt als beeldend kunstenaar en theatervormgever. Ook is ze actief als workshopdocent en ontwikkelaar van cultuuronderwijs. Galerie KaspaaArt aan de Emmastraat 13 in Velp is dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Zaterdag is de galerie open van 10.00 tot 16.00 uur. De opening van de expositie is zaterdag 21 juli van 16.00 tot 19.00 uur.