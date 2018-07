Hoenderpop groot feest!

HOENDERLOO – Hoenderloo heeft vorige week vrjdag een gaaf feestje gevierd in het Muziekbos in het centrum van Hoenderloo. Zoals traditie is op de eerste vrijdag van juli was het tijd voor Hoenderpop, dat al jaren wordt georganiseerd door de vereniging HAJO. Dit keer was de band Tenx te gast, die zorgde voor een prachtig muzikaal feestje. In de vrachtwagentrailer speelde de vijfmansformatie een heel gevarieerd muziekrepertoire dat voor jong en oud geschikt was en dat menig voetje op de dansvloer heeft doen belanden. Het klonk als een klok en de herkenbare muziek zorgde ervoor dat het tot aan het einde om middernacht uur een geweldig muziekfeest kon worden. Alles zat HAJO dit jaar dan ook mee: prachtig weer met een heerlijke temperatuur en droog, er was veel publiek en de muziek was erg goed. Alle ingrediënten voor een mooi dorpsfeest waren aanwezig. Deorganiserende vereniging is dan ook heel blij met deze prachtige avond, die de groep georganiseerd heeft voor het dorp Hoenderloo en al haar bezoekers. Het Hoenderlose zomerseizoen is perfect van start gegaan.

Foto: Rob Spelde