LOENEN - Vrijdag 6 juli ging het dan eindelijk gebeuren. Hotel de Tweede Stee in Loenen opende voor één keer haar deuren. Een unieke kans om een keer op school te overnachten. Ruim 80 gasten wilden dit graag meemaken en stonden vanaf 18.30 uur in de rij om in te checken. Bij het inchecken kreeg elke gast een aantal vouchers voor een beautybehandeling, een casino entree, iets te eten, een late night snack en een ontbijt. Ze werden naar hun kamers begeleid waar ze zelf hun bed een plekje konden geven. Rond 19.15 uur werd iedereen in het restaurant verwacht . Na een aantal optreden konden de 'gasten' zelf kiezen wat ze wilden doen. Voetballen, een kleurtje in het haar of op de nagels. Om 22.00 uur werd er nog een snack geserveerd, daarna was het tijd om naar bed te gaan. In de nacht werd het hotel bewaakt door ouders die de wacht hielden. De volgende ochtend kon de gasten genieten van een ontbijtbuffet. Het programma werd afgesloten met ochtendgymnastiek.