Klompenpad Klarenbeek in vergevorderd stadium

KLARENBEEK – Er komt schot in het nieuwe Klompenpad in Klarenbeek. Dit meldt Klarenbeeks Belang in haar nieuwsbrief. Het heeft allemaal even geduurd, maar er is goed nieuws. Alle contracten zijn getekend en liggen nu ter goedkeuring bij de gemeenten Voorst en Apeldoorn.



Er komt een hoofdroute van 13,1 km, die begint bij Pijnappel en loopt via landgoed Krepel, Lampenbroek, Het Woud en het Hooiland. Vanaf het station komt een aanlooproute voor mensen die met het openbaar vervoer komen. Men kan desgewenst de route vergroten door een deel van het aansluitende reeds bestaande Appense Schouwpad erbij te nemen. De route kan ook worden verkort door het rondje Lampenbroek weg te laten.



Door middel van een inventarisatie in het veld is inmiddels bepaald hoeveel pijlen, paaltjes en bordjes er nodig zijn om de route aan te geven. Aan een folder en een app met foto’s en cultuurhistorische informatie wordt gewerkt. Begin september wordt het pad ingericht.



Daarmee ligt het volgens Klarenbeeks Belang in de verwachting, dat het pad eind september/begin oktober geopend kan worden.