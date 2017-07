Brullende pk's op Klarenbeekse kleibaan

KLARENBEEK – In een mannenwereld met zware trekkers vallen vrouwen ‘die hun mannetje staan’ dubbel op. Dat was zaterdag ook het geval in Klarenbeek bij de jaarlijkse Trekker-trek wedstrijden aan de Lokaalweg. Er deden maar weinig vrouwen mee. In de zware supersportklasse 3400 kg. kwam de 31-jarige Petra van Ingelen uit Doornspijk aan de start met haar super Ford-trekker.

Petra raasde met de blauwe trekker over de kleibaan en kwam stuiterend over de finish met ruim 104 meter en haalde hiermee het zo begeerde full-pull. Helaas was de twee poging wat minder succesvol. Haar vader keek vol trots aan de zijlijn naar de prestaties van zijn dochter die dit toch meer even presteerde.

Het publiek bestond voor het merendeel uit jongemannen die het trekkerspektakel mooi vinden maar vaak ook een gezellige plek vinden om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. En het biertje smaakt best. Henk Elskamp zorgde weer voor een sappig commentaar. Toen de rijders in de zware supersport klasse hun prestaties lieten zien zette Elskamp ook een sprint in naar de finish. Toen Hendrik van der Kaa als een razende naar de eindstreep reed was hij hier zeer lovend over. Martin Boonzaaijer uit Klarenbeek deed het ook goed met zijn Fiat 850. Hij kwam tot 106 meter!! Toch viel het voor sommigen ondanks zwaar materiaal niet om full-pull te halen. Volgens een ervaren rijder komt het aan op een goede machinem techniek en stuurkunst. Een kleine misrekening kan al fataal zijn. Op de kleibaan in Klarenbeek was dit verschillende keren te zien.

In negen klassen werd zaterdag gereden door 112 rijders uit het gehele land. Klarenbeek staat bij de deelnemers bekend om de prima organisatie van het evenement. De sleepwagen ‘Slootsmid’ ziet er door de jaren heen mooier uit. Duidelijk staat meteen te lezen hoever de rijder de sleep heeft gebracht. Direct na de proef wordt de baan iedere keer weer gelijk gemaakt en met een zware landrol stevig gemaakt. Als het nodig is wordt er ook nog gesproeid.

Ook hier heeft de organisatie te maken met aangescherpte veiligheideisen.

De Stichting Trekker Trek Klarenbeek had voor de bezoekers nog een extraatje in petto. De leden van de Dörsclub Lieren kwamen op verzoek ook naar de Lokaalweg met hun historische trekkers en ook brachten zij de dorsmolen mee. Natuurlijk moesten de mannen van de Dörsclub het ook even proberen met de sleepwagen. Sommigen kwamen, zoals verwacht, niet zo ver maar Gerrit Scherpenzeel uit Lieren haalde tot groot vermaak van het publiek wel full-pull met zijn oude Lance Buldog. Zo kon het publiek genieten van de nieuwe zware trekkers die een vermogen kosten en ook van de historische voertuigen.



Regionale prijswinnaars:

2800 kg standaard: 3e prijs Stefan van Essen Teuge 96.42 , ‘3500 kg standaard 3e prijs Patrick Lamers Toldijk FP/68.70, 4500 kg standaard 3e [rijs Andre Pardijs Voorst FP/78.05, Supersport 3600kg 2e prijs Martin Boonzaayer Klarenbeek FP/FP, 9000 kg Standaard 2e prijs Jan IJsseldijk sr Terwolde 86.23, Hobbysport 5500 kg 3e prijs Jan IJsseldijk Terwolde FP/81.44