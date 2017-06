Zestig jaar getrouwd

Maandag 12 juni bracht locoburgemeester Nicole Olland een bezoek aan meneer en mevrouw De Boer - Fung A Loi in Laag-Soeren. Zij vierden deze dag hun zestigjarig huwelijk.

De heer Frans de Boer is in 1933 geboren in Den Haag, mevrouw Shirley Fung A Loi in 1937 in Nieuw Nickerie in Suriname. Ze hebben elkaar ontmoet in 1956 bij de Stichting Machinale Landbouw in Wageningen en Suriname. Een jaar later zijn ze getrouwd. Het echtpaar heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.

Hobby’s van de heer de Boer zijn fietsen, lezen, nieuws volgen en rummikub. Mevrouw de Boer houdt van koken, tennis kijken en tuinieren. Ze zijn blij dat ze zelfstandig wonen, het huishouden zelf runnen en een druk sociaal leven hebben - foto: Theo Jansen