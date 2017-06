VVV Doesburg zoekt gidsen en gastvrouwen

DOESBURG - Doesburg is een prachtige Hanzestad met monumentale panden, musea als Lalique en prachtige evenementen als de Hanzefeesten, Montmartre markt en de Kadedagen. Met 800.000 bezoekers wordt de stad het hele jaar druk bezocht. De VVV Doesburg is de spil in het toerisme van de Hanzestad en het kantoor aan de Gasthuisstraat wordt bemand door louter vrijwilligers, onder leiding van een part-time betaalde kracht. De VVV Doesburg is een non profit vereniging.

Het team van VVV Doesburg is nu op zoek naar nieuwe gastvrouwen, gastheren en stadgidsen die op vrijwillige basis het leuke en gastvrije team willen versterken en willen bijdragen aan een gastvrij Doesburg. De VVV vraagt vrijwilligers minimaal 1 dag of 2 dagdelen per week beschikbaar te zijn. Ze zijn ook op zaterdag open en eens per maand op de Culturele Zondag. Kunt u maar één dagdeel per week, dan kan dat eventueel in overleg.

U staat bezoekers te woord aan de balie en aan de telefoon. Bezoekers kunnen terecht voor een stadswandeling, torenbeklimming, huifkartocht, toeristische informatie, fiets- en wandelroutes, toegangsbewijzen, VVV bonnen en nog veel meer. Daarnaast regelt de vrijwilliger arrangementen voor groepen. Als vrijwilliger bent u onderdeel van een team.

Steeds meer toeristen willen kennismaken met de historie van de Doesburg en de verhalen achter de verschillende monumenten en historische panden. De VVV Doesburg verzorgt stadswandelingen onder leiding van een stadsgids. Het VVV zoekt ook nieuwe gidsen, jong of oud, om het team te versterken.

Vindt u het leuk om op een persoonlijk manier de stad Doesburg te laten zien aan gasten, de geschiedenis te vertellen en de bekende plekken te laten zien, soms vanaf een huifkar, dan zijn zij op zoek naar u. Doesburg wordt steeds meer door buitenlandse toeristen bezocht. Spreekt u andere talen, zoals Duits of Engels, dan is dat helemaal mooi. Uiteraard kunt u een aantal keren meelopen met de huidige gidsen om de kneepjes van het vak te leren.

Schroom niet te reageren. Een warme belangstelling voor Doesburg en de historie vormt een goed begin voor een fijne bezigheid. Hoe vaak en wanneer u gidst, heeft u zelf in de hand.

Voor meer informatie of aanmelding, bel of mail of kom langs op het kantoor aan de Gasthuisstraat. info@vvvdoesburg.nl 0313-479088. Kijk voor meer informatie over Doesburg op www.doesburg.nl.