Vette weg in Velp

VELP - Verschillende fietsers zijn dinsdagmorgen rond 11.00 uur onderuit gegaan in Velp. De politie heeft ondertussen een gladheidswaarschuwing afgegeven voor de Hoofdstraat, de President Kennedylaan en de Boulevard. De oorzaak lag bij een bestelbusje waaruit een flinke hoeveelheid frituurvet is gelekt. De band raakte los en het vat viel open in de bus met als gevolg een flink spoor vet door Velp. Er waren meerdere mensen gewond geraakt door valpartijen, de brandweer en reinigingsdiensten hebben het vet verwijderd. De politie heeft een gedeelte van de straten afgezet en verkeersregelaars zorgen voor de omleiding. - Foto Martin de Jongh.