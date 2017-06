VIT zoekt vrijwillige coördinator in Doesburg

DOESBURG - VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Eén vorm van ondersteuning is de inzet van een vrijwilliger zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. De taak van de vrijwilliger is vooral gericht op het bieden van gezelschap thuis of bij activiteiten. De vrijwilliger is geschoold en krijgt met regelmaat relevante cursussen en scholing aangeboden. Voor de ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers in Doesburg zoekt VIT een enthousiaste vrijwillige coördinator die samen met de huidige coördinator deze taak op zich wil nemen.

Tel. 0544 - 820000

E-mail. info@vithulpbijmantelzorg