Schutterskoning winkelt minuut gratis

DIEREN - Zoals ieder jaar mocht ook dit jaar de nieuwe schutterskoning uit Dieren een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn in Dieren. Frank Beumer schoot afgelopen Oranjefeesten als laatste de vogel eraf en mag zich het hele jaar schutterskoning van Dieren noemen. Vorige week dinsdag mocht hij een minuut alles in het boodschappenkarretje mikken wat hij graag wilde hebben. “De tijd ging veel te snel. Ik had een route in mijn hoofd, maar ik ben nog niet eens tot de helft gekomen”, glimlacht Frank. Want hij is zeker blij met zijn winst, waaronder een rookoven, een hogedruk-schrobbezem voor in de tuin, een reiskoffertje, olijfolie, vlees, vis, worst, kaasjes, zonnebrandcrème, gezichtcrème. “Ik heb eigen lijk alles voor de barbecue en voor op reis. Dat kom mooi uit, want ik ga over een paar weken op huwelijksreis”. In totaal heeft Frank een bedrag van 362,82 euro gewinkeld, helemaal gratis dus voor hem.

Op de foto v.l.n.r.: Secretaris Dierense Oranjevereniging Gerrit Versteeg, voorzitter Willem Remmelink, schutterskoning Frank Beumer, assistent-manager Albert Heijn Rianne Schaars, vriend van schutterskoning Dennis Konhuurne en winkelmedewerker Albert Heijn Michelle Straub. - Foto Lotte Bienias