4000 Euro voor het Inloophuis

DIEREN - Het Inloophuis ontving onlangs een leuke bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Tijdens een bijeenkomst met verschillende organisaties reikten Jan Ummenthum, directeur Rabobank Arnhem en Omstreken een cheque uit van 4000 euro. De cheque werd namens het Inloophuis ontvangen door Mieke Veen en Theo Damen, penningmeester van de stichting. Het geld is bedoel voor een bijdrage in de realisatie van de keuken in het rond de zomer te betrekken nieuwe verzamelgebouw. In dit gebouw waar meer organisaties onderdak vinden, zal de keuken een centrale plaats innemen. Zeker het Inloophuis heeft met de plannen voor recreatieve dagbesteding een professionele keuken nodig. - Foto Jacques Kok.