Kameleon haalt recordbedrag op

VELP - Maar liefst 3999,83 euro hebben de kinderen van basisschool de Kameleon uit Velp bij elkaar gelopen tijdens de jaarlijkse sponsorloop. Een recordbedrag. Daarvan gaat 2000 euro naar RoPa run team de Achterhoekrunners. Zij lopen in het pinksterweekend van Hamburg naar Rotterdam om zo veel mogelijk geld op te halen voor goede doelen die mensen ondersteunen met de ziekte kanker. In aanloop naar de sponsorloop hebben de mensen van het Roparun team één en ander verteld aan de leerlingen. De motivatie van de leerlingen was enorm. Ze hebben allemaal enorm hun best gedaan om sponsoren te zoeken waardoor het recordbedrag bij elkaar gelopen is. Na afloop van de sponsorloop was er voor ieder kind een medaille en konden de kinderen een cheque overhandigen aan de het RoParun team die met hun bus naar Velp was gekomen.