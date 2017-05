Mr. H.M. van der Zandt collecteert voor Anjeractie

VELP - Vanaf zondag 14 mei tot en met zaterdag 20 mei vindt de 72e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuur in de buurt. De helft van het opgehaalde geld is voor eigen clubkas, de andere helft gaat naar cultuur en natuur in de buurt. Ook leden van Drumband Mr. H.M. van der Zandt gaan langs de deuren om geld op te halen.



Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen; kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuur.

Leden van Van der Zandt komen in Velp weer aan de deur met de bekende oranje collectebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuur in onze eigen regio.