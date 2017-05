Apeldoorn zoekt ‘slimme producten’ voor energiebesparing

GEM. APELDOORN - De gemeente Apeldoorn is op zoek naar nieuwe innovatieve producten waarmee zij in 2017 eigen gebouwen energiezuinig kan maken. Onder de titel ‘Gemeente Apeldoorn daagt u uit!’ geeft de gemeente bedrijven en particulieren een podium om hun slimme product te presenteren. Met de mogelijkheid om dit uiteindelijk werkelijk toe te passen in één van de panden die in het bezit zijn van de gemeente.

Wethouder Mark Sandmann: "Het broeikast effect en het opraken van de fossiele brandstoffen maken dat wij vol moeten inzetten op duurzame energie. We vragen onze inwoners om daar aan bij te dragen, maar zelf doen we dat ook. Onder andere door onze eigen gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken."

De gemeente (Vastgoedbedrijf) is eigenaar van veel gebouwen in de hele gemeente Apeldoorn. Denk daarbij aan kantoorgebouwen (stadhuis, werven), museum, theater, gymzalen, sporthallen.

Met ‘Apeldoorn daagt u uit!’ wil de gemeente innovatie stimuleren. Geïnteresseerden krijgen een kans om hun innovatieve product daadwerkelijk in het gemeentelijk vastgoed toe te passen. Mark Sandmann: ‘Wij denken dat veel producten onbenut blijven omdat die zich in de praktijk nog niet hebben bewezen. Dat vinden we zonde. We roepen iedereen op om ons die producten te laten zien. En als het kan passen we die toe in ons vastgoed’.

Tot en met 16 juni 2017 kan iedereen plannen indienen voor toepassing van innovatieve producten in 2017. Het formulier voor het indienen van een plan staat op www.apeldoorn.nl/energie onder tabblad ‘Gemeente Apeldoorn daagt u uit!’. Op die site staan ook de criteria die de gemeente gebruikt om de plannen te beoordelen. Een geïnteresseerde mag niet meer dan één product indienen. Voor een geselecteerd product is €50.000,- inclusief implementatie, begeleiding etc. beschikbaar, exclusief BTW.

Na beoordeling van de plannen nodigt de gemeente een aantal indieners uit om een ‘pitch’ te geven voor een jury. Zo kan de gemeente bepalen of het product echt interessant is. En of het daadwerkelijk in 2017 kan worden toegepast in het gemeentelijk vastgoed. Uiteindelijk mogen de partijen die overblijven een offerte indienen.