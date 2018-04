Veertig jaar Zonnebloem

EERBEEK – Het veertigjarig bestaan van de Zonnebloem Eerbeek/Hall werd op 11 en 12 april gevierd met een feestelijke lunch voor alle gasten en vrijwilligers Restaurant De Heideroos. Sientje Ran heette namens de vrijwilligers iedereen van harte welkom en stond stil bij de geschiedenis van De Zonnebloem en de start van de afdeling. Sinds de oprichting in 1978 zijn er ontelbare bezoekjes gebracht aan gasten met een fysieke beperking. Alle vrijwilligers hebben een aantal gasten die ze regelmatig bezoeken. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals uitstapjes, rolstoelwandelingen, workshops en leuke demonstraties. Heel belangrijk zijn ook de projectvrijwilligers, die ervoor zorgen dat de gasten worden opgehaald en thuisgebracht en bij allerlei activiteiten bijspringen.

Dit alles gebeurt al veertig jaar, reden voor een feestje. De lunch was fantastisch verzorgd door De Heideroos. Er was heerlijke soep en veel lekkere hartige en zoete hapjes. Het geheel werd feestelijk omlijst door de muzikale klanken van de heer Kamminga met zijn accordeon.

De Zonnebloem Eerbeek/Hall blijft voortbestaan, ondanks het stoppen van het bestuur. De vrijwilligers dragen de afdeling in het hart en zijn blij dat er voorlopig een interim bestuur is uit de regio. De aftredende bestuursleden Ans Zomer, Irma van Tongeren, Riet Verbeek en Grietje Wilkes zijn met een mooi boeket in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange enorme inzet. Om de activiteiten van De Zonnebloem in Eerbeek en Hall te kunnen continueren, wordt uitgekeken naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met José Bosman via josebosman01@gmail.com.