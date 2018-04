Traffic Radio live vanaf Gazelle

Maandag 16 april a.s. wordt het decor van De Radiofabriek voor één dag ingeruild voor De Fietsfabriek. Traffic Radio verzorgt dan, van 7:00 tot 11:00 uur, een speciale live-uitzending vanuit de Gazelle fabriek in Dieren.

Traffic Radio trapt om 7:00 uur af met een reguliere uitzending van Traffic Radio LIVE! in de ochtendspits. In deze uitzending zal Rick van Velthuysen, ondersteund door sidekick René Visschers en zo’n 250 fabrieksmedewerkers, het fietsseizoen op geheel eigen wijze inluiden.

Rick van Velthuysen: “Hier voel ik mij wel op m’n plek, want ik ben een enorme fietsfanaat! Ik woon zelf in een landelijke omgeving en dan is de fiets bij uitstek het vervoersmiddel om de omgeving te leren kennen”.

Fietspraatjes

Ron Lemmens en René Visschers maken vervolgens van 9:00 tot 11:00 uur een speciale uitzending met studiogasten en sfeerverslagen vanuit de fabriek. Te gast zijn onder meer de fietsprofessor, Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland en tal van andere gasten.

Traffic Radio LIVE!

Traffic Radio LIVE! is het enige radioprogramma waar het echt om de spits draait. Traffic Radio LIVE! is elke filedag in de ochtend- en avondspits te beluisteren en brengt een live verslag van de spits. Met de meest complete verkeersinformatie, het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg.

Traffic Radio LIVE! wordt uitgezonden tussen 7:00 en 9:00 uur ’s morgens en 17:00 en 19:00 uur in de avondspits. Elke ochtend wordt om 7:00 uur op Traffic Radio afgetrapt door Rick van Velthuysen, die hiermee afgelopen jaar zijn rentree maakte op de Nederlandse radio.

Traffic Radio

Internetstation Traffic Radio, dé verkeerszender van Nederland, werd eind 2008 officieel geopend door minister president Mark Rutte. Traffic Radio is overal (onderweg) te beluisteren via o.a. www.trafficradio.nl, www.onlineradio.nl of TuneIn.