Lege flessen voor lammetjes

RHEDEN - Ook dit jaar zetten leerlingen van de Mauritiusschool in Rheden zich rond Pasen in voor een goed doel. Alle kinderen gaan bij hun ouders, grootouders, buren en dorpsgenoten op jacht naar lege flessen. Het ingezamelde statiegeld gaat naar de Rhedense schaapskudde.

De Mauritiusschool vindt het belangrijk dat kinderen actief bijdragen aan de maatschappij. De Goede Week voor Pasen wordt jaarlijks aangegrepen om geld in te zamelen voor een goed doel. Vorig jaar renden de kinderen in een sponsorloop het recordbedrag van 2709,21 euro bij elkaar voor de in het dorp geliefde schaapskudde. Herder Cynthia kwam het bedrag samen met haar hond en twee lammetjes ophalen bij de school aan de Haverweg.

De warme relatie tussen de Mauritiusschool en de Rhedense schaapskudde krijgt nu een mooi vervolg. Maandag 10 april tekenen school en kudde een driejarig sponsorcontract. Tot en met 2020 zullen leerlingen van de Mauritiusschool met diverse acties geld ophalen voor het in stand houden van de Rhedense schaapskudde. De school hoopt ook dit jaar weer een flink bedrag te kunnen doneren en roept iedereen op de lege flessen alvast apart te houden. Men kan de leerlingen in de week voor Pasen verwachten om ze op te halen.

