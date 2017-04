Kunstwerk Stuijvenburchplein compleet met plaquette

EERBEEK – Met het aanbrengen van een aluminium plaquette is het Papiermakers-kunstwerk op het Stuijvenburchplein nu helemaal af. Op het plaque staan de namen vermeld van alle sponsoren, die dit kunstwerk mogelijk hebben gemaakt. De beeldengroep verbeeldt 350 jaar papiergeschiedenis van het dorp.

De aangebrachte tekst op het aluminium plaatje laat duidelijk zien hoe de gehele Eerbeekse gemeenschap, maar ook de regio, dit kunstwerk heeft omarmd. Initiatiefnemer Bruno de Vries is samen met Mia Beumkes druk bezig een album samen te stellen waarin wordt weergegeven hoe het kunstwerk tot stand is gekomen. Dit album wordt te zijner tijd aangeboden aan de archieven van diverse gemeentelijke instanties.

Het kunstwerk is geadopteerd door de OVE/BIZ, de samenwerkende ondernemers, die het onderhoud op zich heeft genomen. Er worden plannen gemaakt om dit uit te besteden aan een groep Eerbekenaren die mogelijk ook andere promotionele handelingen zullen verrichten ten gunste van cultureel Eerbeek en het winkelend publiek.