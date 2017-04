DIEREN - Een man raakte donderdagochtend rond 10.00 uur ernstig gewond bij een ongeval aan de Spankerenseweg in Dieren. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Agenten ter plaatse meldden dat het gaat om een eenzijdig ongeval is. Hulpdiensten werden massaal gealarmeerd, waaronder een traumahelikopter, maar deze hoefde uiteindelijk niet te komen. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto zal worden geborgen door een bergingsbedrijf - foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink