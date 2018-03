Velper scholieren in finales Skills Talents

VELP - Bo, Lynn en Anouk van het Aeres VMBO uit Velp strijden op donderdag 15 maart tegen de andere provincies in de finale van de Skills Talents. Ze hebben op school flink geoefend na de gewonnen halve finale Bloem & Design. Bij de MBO Skills Heroes strijdt Ilena Westerbroek op deze dag in de halve finale tegen elf medestudenten Bloembinden voor een plekje bij de eerste acht in de Final Skills in de IJsselhallen in Zwolle. Datzelfde geldt voor studente Joëlle Weening, maar dan één dag later en voor het beroep Etaleur.

Skills The Finals is het NK Vakwedstrijden en daarmee het grootste beroepenevent van Nederland. Het wordt gehouden van 15 tot en met 17 maart. In 59 mbo- en 10 vmbo-finales doen 650 talentvolle mbo-studenten en 350 vmbo-leerlingen een gooi naar de titel Beste Nederlandse jonge vakman, vakvrouw of vakteam 2018. Er zijn wedstrijden voor alle vakgebieden: van automonteurs tot ICT-beheerders en verpleegkundigen tot schoonheidsspecialisten.

Skills The Finals vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle en op leslocaties van het Deltion College, Groene Welle en ROC van Twente in Overijssel. De uiteindelijke mbo-kampioenen maken tevens kans op deelname aan EuroSkills 2018, de EK voor beroepen. Dit EK vindt eind september plaats in Boedapest.