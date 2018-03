Minder druk, maar gezellige lammetjesdag

LOENEN – Mede door het mindere weer en mogelijk door de andere opzet kwam er zondag wat minder publiek naar de Lammetjesdag op de bosweide in de Loenermark. Het een traditie dat er half maart een Lammetjesdag is. Ook dit jaar nodigde de herder van de Loenense kudde het publiek uit voor de kraamvisite. Er waren dit jaar 191 lammeren geboren in de kooi. Velen maakten hier zondag gebruik van. Vooral voor de jonge gezinnen was het bij uitstek een leuk dagje uit voor de kinderen.

Vanaf elf uur was het een gezellige drukte en dat ging door tot rond 16.00 uur. Schaapherder Arjen Daalhuisen en Geldersch Landschap, eigenaar van de Loenense kudde, hadden dit jaar gekozen voor een andere opzet. Voorheen liepen de schapen en de lammetjes los over de bosweide. Het publiek, vooral veel kinderen, konden de schapen en de lieve lammetjes aaien en voeren. De dieren zijn gek op de brokken die verkocht werden. Elk jaar werd het aantal bezoekers meer. Vooral vorig met fraai voorjaarsweer was de toeloop enorm. De dieren werden gestrest. Aaien mocht wel, maar volgens Wilma van Doorn, oud-voorzitter van de kudde, gingen de kinderen veel te wild met de dieren om. Volgens haar werd er teveel met de dieren gesold. Door de ouders werd niet voldoende opgelet. Dit jaar is daarom besloten om de schapen en lammetjes in de grote nieuwe kooi te laten. Door de voergang hadden de bezoekers een goed overzicht op de wollige dieren. Soms konden (makke) schapen en lammeren door de ruif ook geaaid worden.

Maar er was nog veel meer te doen. Het publiek kon bijvoorbeeld kijken naar het schapen drijven, waarbij de honden feilloos luisterden naar het fluitje van de herder. Iedere demonstratie werd goed bekeken. Met de boswachters van Geldersch Landschap kon ook een wandeling gemaakt worden door de Loenermark.

Op de weide stond ook een aantal kraampjes. Alles wat met schapen te maken had was hier te koop. Er was wol en streekproducten te koop. Kinderen konden van wol en ander materiaal minischaapsjes maken. Men kon terecht voor koffie, de poffertjes of andere lekkernijen. De stichting Vrienden van de Loenense bossen was ook present met een kraam. Zij konden laten zien waar zij druk meer zijn. Er komt een tweede zwerfkeienroute en de natuurtrimbaan schiet ook mooi op. De uitkijktoren laat nog even op zich wachten. De Stichting Wijnand Hacfort was present met een kraam met allerlei kasteelprodukten.

Foto Martien Kobussen