DE STEEG - De Koffieklets met klassiekers van Oranje Klassieker Rit Velp was een succes afgelopen zondag. Rond de 65 klassieke voertuigen konden worden bezichtigd bij het gemeentehuis in De Steeg. Ondanks het sombere, maar uiteindelijke redelijke droge weer was de bijeenkomst een succes. Er kwamen ook redelijk wat kijkers op het evenement af.