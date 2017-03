Halfvastenweekend in Angerlo

ANGERLO - Zaterdagavond 18 maart wordt in de grote feesttent in de Dorpsstraat in Angerlo door de band Cabrio de start gemaakt van een grandioos halfvastenweekend. Dit orkest met een onuitputtelijk repertoire, een aanstekelijke energieke 100 procent live show met vijf ervaren topmuzikanten staan aan de basis van de succesformule van Cabrio. Met de vele optredens achter zich, barsten de verschillende muzikanten van ervaring en hebben ze diverse podia in Nederland bespeeld. Met de combinatie van recente Top 40 nummers, Dance classics, Hollandse meezingers, Duitstalige hits en verrassende opzwepende medleys bruist iedere feestlocatie over van enthousiasme. De avond begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 15 euro. Iedereen vanaf zestien jaar is welkom, legitimatie verplicht. In de voorverkoop kost een kaartje 12 euro.

Zondag 19 maart gaat het dan eindelijk weer gebeuren. Alle mooie carnavalswagens, loopgroepen, duo’s, individuen, show- en dweilorkesten komen allemaal naar Angerlo om hun creatie nog één keer te tonen.

De optocht start zondag voor de achttiende keer om 13.00 uur. Ruim 1000 deelnemers gaan strijden voor de hoogste eer, ingedeeld in negen categorieën. Alle deelnemers worden beoordeeld door een deskundige jury op algemene indruk, originaliteit en carnavaleske uitstraling. Uiteraard zijn er in alle categorieën geldprijzen te verdienen.

De prijsuitreiking is zoals ieder jaar rond 16.30 uur in de feesttent op het Wim Velsplein in Angerlo, onder de muzikale klanken van orkest Cabrio.

Tevens heeft de organisatie ook gedacht aan de bezoekers die slecht ter been zijn en natuurlijk de 65 plussers, zij kunnen plaatsnemen op de tribune die speciaal voor deze doelgroep wordt geplaatst tegenover de Grote Kerk.

Vanwege het grote aantal verwachte bezoekers worden belangstellenden en liefhebbers uit de omgeving/regio verzocht per fiets of te voet te komen om parkeerproblemen en opstoppingen te voorkomen. Daarnaast wordt een ieder verzocht tijdig aanwezig te zijn om een goede start en doorstroming van het spektakel mogelijk te maken. De feesttent is zondag vanaf 14.00 uur open. De entree voor de Halfvastenoptocht bedraagt 2,50 euro. Kinderen van de basisschool hebben gratis toegang.

www.halfvasten-angerlo.nl