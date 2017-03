Groots concert Eendracht

EERBEEK - Ruim 500 bezoekers genoten afgelopen zaterdagavond van het jaarlijkse voorjaarsconcert van fanfareorkest Eendracht. In de Eerbeekse sporthal De Bhoele traden drie orkesten van de muziekvereniging op. Ze lieten een mooi gevarieerd programma horen waarbij een aantal zangeressen uit eigen geledingen opviel. Zo zong bugeliste Jasmin te Pas het nummer Beauty en the brains van Nielson terwijl Tjarda Lutke een prachtig stemgeluid liet horen in de Jackson 5 medley. Als klap op de vuurpijl stapte ladyspeaker Amber Hes op het podium en liet met het soulnummer Feeling Good horen dat ze beschikte over een professionele soulstem. De avond stond onder leiding van de dirigenten Jaap Musschenga, Paul van Dalen en Suzan Lutke. Met de getoonde muzikale kwaliteit en de grote hoeveelheid jonge muzikanten op het podium zit het wel goed met de toekomst van Eendracht als orkest in de hoogste afdeling van de Nederlandse blaasmuziek. - Foto Rozendal Photography