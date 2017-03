Eigen logo en website voor Sportpark Doesburg

DOESBURG - Op www.sportparkdoesburg.nl is de nieuwe website van Sportpark Doesburg te vinden. Deze website is het visitekaartje van het fraaie, door bomen omgeven complex aan de Oranjesingel, dat deze zomer zijn deuren heeft geopend. Tegelijk met de presentatie van de genoemde website komt Sportpark Doesburg ook met een gloednieuw logo voor het eigen park.

Dit logo toont de vier belangrijkste typen van sport – denksport, kracht-sport, balsport en duursport –, alsmede een kleine (Doesburgse) maan- of zonnesikkel.

Bij de bouw van het complex van Sport-park Doesburg heeft de politiek gekozen voor een deels sportieve en deels sociaal-culturele bestemming, zoals dit trouwens al in de klassieke oudheid gebruikelijk was bij een echt sportpark. Vanwege de genoemde dubbele bestemming bestaat de nieuwe website van het sportpark in hoofdzaak uit twee gedeelten: een deel met informatie over de sportieve mogelijkheden op het park en een deel met informatie over mogelijkheden voor sociale of culturele activiteiten en evenementen.

Zoals de nieuwe website mooi laat zien, beschikt Sportpark Doesburg over een goed verlicht kunstgrasveld, een eveneens verlicht natuurgrasveld, een miniveldje en een beweegtuin. Daarnaast heeft het complex ook een prachtige binnen-accommodatie met een grote gezelschapsruimte. Omdat bij Sportpark Doesburg bijvoorbeeld ook verschillende combinaties van binnen- en buitenactiviteiten mogelijk zijn – denk aan sport met huiswerkbegeleiding of een evenement als de Koningsspelen –, worden belangstellenden van harte uitgenodigd zelf eens op het park te komen kijken.

www.sportparkdoesburg.nl