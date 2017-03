Meer restafvalcontainers beschikbaar in Bronckhorst

BRONCKHORST - Sinds begin maart kunnen inwoners van Bronckhorst voor het wegbrengen van restafval niet alleen meer terecht bij de 22 milieuparkjes in de kernen, maar ook bij verschillende ondergrondse containers bij appartementen-complexen. In totaal zijn nu 50 ondergrondse restafvalcontainers beschikbaar in de gemeente.

Sinds 1 januari is het voor inwoners financieel aantrekkelijker om restafval zelf weg te brengen in plaats van de grijze container aan te bieden. Een inworp in een ondergrondse container kost € 2,- voor een 60 liter zak. Om het wegbrengen van restafval makkelijker te maken, zijn hiervoor meer aanbiedpunten beschikbaar bijgekomen. Op 28 plekken zijn ondergrondse containers voor restafval nu toegankelijk voor bewoners uit de buurt. Deze staan veelal in de buurt van appartementen. De containers zijn te openen met de persoonlijke milieupas die ieder huishouden heeft. Waar de containers zich in hun buurt bevinden staat op www.circulus-berkel.nl.

Bij de bekende milieuparkjes in de kernen van de gemeente Bronckhorst kunnen inwoners al langere tijd terecht voor het wegbrengen van restafval. In totaal zijn hier 22 ondergrondse containers voor restafval te vinden, die op dezelfde wijze met de milieupas gebruikt kunnen worden. Bij de milieuparkjes kunnen inwoners afval ook scheiden. De containers voor glas, papier, luiers, PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) en textiel zijn vrij toegankelijk, hiervoor is geen pas nodig.

Bewoners kunnen terecht bij restafvalcontainers in hun eigen kern. Als zij toegang willen tot een container in een andere kern van Bronckhorst, dan kan dat geregeld worden. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Circulus-Berkel via tel. (0900) 95 52. Hun milieupas wordt dan geschikt gemaakt. Wie restafval zelf wegbrengt en de grijze container thuis liever kwijt wil, kan ook contact opnemen met Circulus-Berkel. De grijze container wordt dan gratis opgehaald.