VVD-Kamerlid Dijkstra bezoekt Ubbink

DOESBURG - Afgelopen vrijdag bezocht VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden het Doesburgse bedrijf Ubbink. Dijkstra, die bezig is met een uitgebreide tour aan 27 Gelderse plaatsen, maakte daarmee kennis met een van de grootste werkgevers in Doesburg.



Ubbink is producent van oplossingen binnen de categorieën rookgasafvoer, ventilatie, luchtdicht en waterdicht bouwen.

Ubbink is een belangrijke speler in de Achterhoekse maak- en smartindustrie. Directeur Henk-Jan Wegman benadrukte tijdens het bezoek de positie van het bedrijf in de Doesburgse samenleving en de regio. Ubbink heeft een groot aantal medewerkers uit de omgeving aan het werk en biedt daarnaast ook plaatsen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf zet in op innovatie en duurzaamheid.

Remco Dijkstra was onder de indruk. Dijkstra: “Het is prachtig te zien wat voor geweldige maakindustrie we in de Achterhoek hebben. Ubbink kent een lange historie in Doesburg en nog steeds ontwikkelt het bedrijf zich met slimme, innovatieve oplossingen.” Hij vervolgt: “Achterhoekers zijn wel trots, maar laten het niet altijd horen. Den Haag moet weten wat hier gebeurt. Ik zorg dat de Gelderse stem wordt gehoord.”

Henk-Jan Wegman vult aan: “Het is bijna een goed bewaard geheim dat de Achterhoek, na Eindhoven, de tweede meest innovatieve regio van het land is. De maakindustrie, waar we met Ubbink een aanzienlijke rol in spelen, is belangrijk voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de regio. We zijn blij dat we daar ook vanuit Den Haag erkenning voor krijgen.”