600 Trailers trotseren Veluwezoom

DIEREN - Dansend werden de laatste lopers van de Gelre Jutbergtrail zaterdag binnengehaald. “Dit ga ik nooit meer vergeten”, zei één van trailers toen ze uitgeput, maar zeer voldaan over de finish kwam.

De Gelre Jutbergtrail in Dieren begint steeds meer naam onder de trailers te krijgen. Het is dan ook een zeer uitdagend, afwisselend en heel mooi parcours. Ruim zeshonderd deelnemers hebben 7,5, 15,2, 21,1 of 30,4 kilometer dwars door de bossen van de Veluwezoom gelopen. Ook dit keer werden weer flinke heuvels bedwongen, moesten de lopers dwars door de modderplassen en met dank aan de storm werd er over aardig wat bomen gesprongen. Onderweg kwamen ze enkele schotse hooglanders tegen, die zich door de lopers niet uit hun gebied lieten verjagen.

Dat neemt niet weg dat er hele mooie tijden werden gelopen. Als eerste op de 30,4 kilometer kwam Noud Doeleman in 2.16. 58 over de finish. Alle andere uitslagen zijn te vinden op uitslagen.nl.

Traditioneel hoort een lekker biertje na afloop van een trail, zodat het nog lang gezellig bleef in het Clubhuis van AV Gelre. De volgende wedstrijd van AV Gelre is de Veluwezoomloop, dit jaar niet in mei, maar op zaterdag 6 oktober. Wie hiervoor wil trainen of gewoon wil gaan hardlopen, is welkom om mee te trainen bij AV Gelre in Dieren.

