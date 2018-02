Sponsoracties Rhedense Pioniers

RHEDEN – De Rhedense Pioniers moeten hen vaste stek in het bos gaan verlaten. Voor de bouw van een nieuw honk is veel geld nodig. Daarom worden er diverse acties gehouden.

Binnenkort wordt er een flessenactie gehouden. Op zaterdag 3 maart tussen 11.00 en 14.00 uur gaan de leden van scouting Rheden langs de deuren om lege statiegeldflessen op te halen. De Coöp verdubbelt de opbrengst van de flessen die bij hen worden ingeleverd. Men kan ook op deze dag de lege statiegeldflessen brengen naar het inzamelingspunt op het B. van Leeuwenplein. Bij de ingang van de Coöp staat een kraam met info over de verhuisplannen van de RP. Ook na deze inzamelingsactie kan statiegeld gedoneerd worden aan de RP, want de verdubbelingsactie van de Coöp geldt tot 1 april.

De Lionsclub Rheden bestaat dit jaar 50 jaar en houdt ten bate van RP een benefietconcert op 23 maart. Dan treedt het Thomassen mannenkoor op in de kerk in De Steeg, in samenwerking met Scouting. Kaarten zijn voor 5 euro te koop bij de Read Shop.