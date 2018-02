Enthousiaste start Muziek in de Klas

DIEREN - Begin februari is het project Muziek in de klas van start gegaan op basisschool De Boomgaard. Op beide locaties van de school (Noordoost en Zuid) werd het project geïntroduceerd met een optreden van een projectorkestje uit het Dierens Harmonie Orkest (DHO).

Tijdens deze introductieles werden orkest en diverse instrumenten aan de 200 leerlingen voorgesteld. Het orkestje speelde enkele bekende nummers en de verschillende instrumenten werden individueel gepresenteerd. Na het spelen van een kort bekend melodietje door een instrument konden de kinderen raden wat het nummer was. Deze projectstart werd begeleid door Geert-Jan Dijkerman (dirigent/docent DHO) en Truus Siddré (docent DHO).

Na de voorjaarsvakantie worden er acht weken muziekworkshops gegeven waarbij de leerlingen zelf muziek maken. Op die manier komen ze met verschillende instrumenten in aanraking. Het project bestaat uit een apart programma voor de onderbouw en bovenbouw zodat de invulling afgestemd kan worden op de leeftijd van de doelgroep. Per groep wordt toegewerkt naar een muzikaal optreden tijdens het open podium op donderdag 5 april.

Foto: Aart van Raalte