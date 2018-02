Vrijwilligerswerk in Kenia

DIEREN - Voor de achtste keer is Jan van der Hoeve, oud huisarts in Dieren, onlangs voor zes weken uitgezonden naar Kenia, nu voor de vijfde keer naar Kilifi, in het kustgebied ten noorden van Mombasa.

Het medisch preventieproject voor hypertensie en diabetes is opgestart om de risico's te beperken (bijvoorbeeld op een herseninfarct) die door zeer hoge bloeddruk en suikerziekte in dit gebied veroorzaakt worden. Overgewicht komt voor, door de eenzijdige voeding en een onregelmatig eetpatroon. Veel mensen hier wegen minder dan 40 kilo, maar de vrouwen lopen wel kilometers met een jerrycan met 20 liter water op hun hoofd.

De arme en laag ontwikkelde bevolking in dit kustgebied is zich niet bewust van de extreem hoge bloeddrukken en/of hoge bloedsuikerwaarden. Voorlichting en continue controle zijn essentieel om de gevaren duidelijk te maken en binnen de perken te houden.

Waarom deze aandoeningen hier voorkomen, is nog niet bekend. Maar dat er veel moet gebeuren om de Kenianen op relatief jonge leeftijd niet in een rolstoel te laten belanden, is wel duidelijk. Het enorme medicijntekort in het binnenland maakte de bijdrage van de Dierense apotheek hiervoor zeer waardevol. Iedere zes weken gaat een Nederlandse huisarts via de organisatie Rotary Doctors Nederland naar dit project.

De laatste vijf keer is echtgenote Hermien van jan van der Hoeve mee geweest. Zij had snel haar eigen doel gevonden in dit arme en achtergestelde gebied. Nadat eerst een school bezocht was diep in het binnenland, waar de leerlingen op boomstronken en stenen zaten, waren met behulp van familie en vrienden voldoende financiële middelen gevonden om bij de lokale timmerman 75 schoolbankjes van mangohout te bestellen waarop zo'n 225 leerlingen beter de lessen kunnen volgen.

De financiering van deze lokale ontwikkelingshulporganisatie LIBA is goed geregeld via korte lijnen met de Nederlandse partnerorganisatie (Learn!Foundation), waar Hermien nu in het bestuur zit. Deze stichting is gericht op de verbetering van onderwijs, zoals het voorzien in uniformen, lesmateriaal en studiebeurzen en gerealiseerde projecten zoals de aanleg van een waterleiding en de bouw van klaslokalen.

Een volgend project werd het aanpakken van het probleem dat meisjes niet naar school gaan als zij ongesteld zijn. Het maandverband is voor hen veel te duur. De oplossing is wasbaar maandverband, door naaisters gemaakt van stof in vrolijke kleuren, samen met ondergoed, zodat jonge meisjes nu geen schooldag meer hoeven te missen. Het zijn mooie projecten waar Hermien en Jan van der Hoeve zich nog lang voor willen inzetten. Meer informatie (of een bijdrage leveren) is te vinden via www.learnfoundation.nl/projecten/projecten-lopend of

http://liftingthebarriers.org/program/every-girl-campaign.