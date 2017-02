Visit Brummen Eerbeek heeft toerist veel te bieden

EERBEEK - Zo'n veertig ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector waren kwamen vorige week bijeen in De Korenmolen in Eerbeek. Ze waren daar in het kader van een vergadering door de Stichting Visit Brummen Eerbeek. Dat was dan ook het thema: hoe kunnen Brummen en Eerbeek en omliggende plaatsen zoveel mogelijk bezoekers trekken.

"We hebben heel veel te bieden", vatte voorzitter Jan Dragt in zijn opening al vast. "Toen we het gingen inventariseren waren we zelfs verrast over het enorme en diverse aanbod aan mogelijkheden voor de toerist."

De opdracht is simpel: trek zoveel mogelijk bezoekers naar het gebied. De grote vraag is echter hoe je dat doet. Er is een gezamenlijke website, er is vorig jaar een handig boekje uitgegeven, er zijn informatiezuilen beschikbaar en zoals gezegd hebben Brummen, Eerbeek en fraaie landelijke omgeving veel te bieden. Geen grootschalige attracties, maar heel veel rust, kwaliteit en nog verborgen pareltjes.

Het bestuur had tien actiepunten op papier gezet en wees er ook direct op dat een dergelijke lijst alleen succesvol afgewerkt kan worden, als iedereen daarvoor een inspanning levert. "We kunnen het gebied profileren met kreten als Buiten, Verblijven, Brummen!", aldus Dragt. Branding noemen ze dat, ofwel, het merk bouwen. Visit Brummen Eerbeek denkt aan promotiefilmpjes, liefst ingesproken door bekende inwoners zoals wielrenster Elis Ligtlee of Nico Aaldering, van The Gallery. Maar ook moet worden gezocht naar bovenregionale promotie en daarnaast naar samenwerking dichter bij huis, zoals Gelderse Streken, Veluwezoom.nl, IJssel.info en Hanzesteden.info. "En uiteraard trekken we hierbij graag op met de gemeente Brummen", aldus Dragt.

Ter inspiratie en ook als een mogelijkheid om bij aan te haken, waren er korte prestaties door Marco Bos van Roots in the Woods, de IJsselbiënale, de gemeente en door Ramon Ridder van Visit Veluwe.