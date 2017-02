Expositie Geert Branbergen in de Paperclip

VELP - In de lichtstraat van de Paperclip in Velp is van 14 februari tot 28 maart werk te zien van Geert Branbergen uit Gaanderen. Na een bouwkundige opleiding en werk in de vastgoedsector bleef hij als hobby tekenen en schilderen. Hij bezoekt wekelijks een schilderclubje waarbij hij het oordeel van zijn medecursisten zeer waardeert. Branbergens schilderijtjes zijn toegankelijk, soms iets abstract maar kleurrijk en herkenbaar. Hij gebruikt verschillende technieken in acryl- en olieverf. Hij haalt zijn inspiratie uit zijn omgeving: mooie landschappen, stadjes, antiek of kunstmarkten. Ook tijdens vakanties naar de Provence gaan de schildersattributen mee. De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

www.paperclipvelp.nl