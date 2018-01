Bootcamp bij AV Gelre in Dieren

DIEREN - Atletiekvereniging Gelre in Dieren biedt naast looptraining ook bootcamp. Bootcamptraining bestaat uit een warming-up, loopscholing en diverse krachtoefeningen. Af en toe wordt een spel gedaan en altijd afgesloten met een cooling-down. Doel van de training is het verbeteren van het uithoudingsvermogen en het versterken van de diverse spiergroepen. Elke training is anders.

De bootcamptraining begint om 19.00 uur bij het clugebouw van AV Gelre aan de Kolonieweg. In de zomer wordt er gesport in het bos, in het winter op de atletiekbaan. Veiligheid staat voorop en een groot deel van de oefeningen wordt op diverse niveaus aangeboden, zodat de kans op blessures klein is.

Bootcamp betekent snel fit worden, fysiek èn mentaal sterker worden, veel calorieën verbranden in korte tijd, lekker trainen in de buitenlucht, de motivatie en gezelligheid van trainen in een groep. Leeftijd of conditie maken niet uit, iedereen kan meedoen. De trainer motiveert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De training duurt een uur. Na afloop is er gelegenheid om in het clubgebouw nog even na te praten.

Mirella de Gans, 06-46321131

info@avgelre.nl