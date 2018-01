G-Team wint van Loenermark 1

LOENEN - Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van VV Loenermark speelde het G-team een wedstrijd tegen het eerste elftal. De spelers van het eerste elftal hadden van te voren al getraind en na een gedegen warming-up waren de G-voetballers ook klaar om aan de wedstrijd te beginnen.

Onder leiding van scheidsrechter Nico Dusink werd de wedstrijd afgetrapt. Het G-team verraste het eerste elftal door na een vlotte aanval al snel de eerste goal te maken. Vanaf toen was de toon gezet en werd er door beide partijen fanatiek gevoetbald. Niemand wilde deze wedstrijd, die voor het eerst in de bijna negentigjarige geschiedenis van Loenermark gespeeld werd, verliezen.

In de tweede helft voelde het eerste elftal zich meer en meer in het nauw gedreven. Ingrepen gingen soms over de sportieve grens, waardoor het eerste twee gele kaarten opliep. Eén van de gele kaarten leidde tot een penalty. Met specialist Jeffrey achter de bal was er voor de keeper geen houden aan. Het G-team was uiteindelijk toch de sterkste met een eindstand van 10-8. Na afloop zijn er nog penalty's geschoten en is er afgesloten met een mooie groepsfoto.