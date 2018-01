Gemeente akkoord met nieuwbouw in Hall

HALL - De gemeente Brummen gaat in principe akkoord met nieuwbouw in Hall. In eerste instantie mag burgerinitiatief Hall Bouwt twaalf starterswoningen realiseren op het perceel achter De Bok, bij voldoende vraag kunnen er daar later nog dertien bij.

Hall Bouwt is een onderdeel van Hall Leeft, een groep inwoners van het dorp die zich bezighoudt met de leefbaarheid van Hall. André van Welie, voorzitter van Hall Bouwt: "Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er meer jonge mensen in het dorp komen wonen. Het aantal leerlingen van de basisschool moet omhoog, de voetbalvereniging kan meer jeugdleden gebruiken en ga zo maar door. Daarom willen we bouwen voor jonge gezinnen en starterswoningen realiseren."

Toen Hall Bouwt bij de gemeente aanklopte, was men daar niet direct enthousiast. De gemeente heeft binnen de regio afspraken gemaakt over woningbouw en bouw binnen kleine kernen had geen prioriteit. Wethouder Eef van Ooijen: "Toch wilden wij een burgerinitiatief als dit niet direct terzijde schuiven. Dus we vroegen Hall Bouwt de behoefte aan te tonen."

En dat is ruimschoots gelukt. Ruim dertig huishoudens hebben een intentieverklaring getekend, zij zien een mooie nieuwbouwwoning in Hall wel zitten. Van Welie: "En daarvoor hebben we alleen in en om het dorp een pamfletje verspreid. Dit zijn allemaal mensen met een binding met Hall, die hier graag willen wonen."

Nu ook volgens de gemeente 'nut en noodzaak' van woningbouw in Hall is aangetoond, gaat het college in principe akkoord met uitvoering van het plan. Wel wordt het voorstel van 25 woningen opgedeeld in twee fases. Na bouw van de eerste twaalf woningen moet Hall Bouwt opnieuw aantonen dat er nog voldoende vraag is voor nog dertien nieuwe huizen, zodat er niet voor leegstand wordt gebouwd.

Hall Bouwt gaat nu met deze belangstellenden om tafel om verder te praten. Ondertussen wordt de bestemmingsplan-procedure in gang gezet. Als dat in orde is en er zijn twaalf huizen verkocht, kan de bouw beginnen.