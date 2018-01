Album over kunstwerk

EERBEEK - Het papierschepperskunstwerk in Eerbeek is eind december geplaatst en sindsdien een blikvanger op het Stuijvenbruchplein. Initiatiefnemer Bruno de Vries maakte een mooi fotoboek over de totstandkoming van het beeld en overhandigde dit aan Eef van Ooijen van de gemeente Brummen, voorzitter Alice Weltevreden van de OVE en Marjolein Roelfzema van de Culturele Stichting Gemeente Brummen.

De Vries zegt 'enorm ingenomen' te zijn met de realisatie van het kunstwerk. "Het is naar mijn weten het enige in Nederland dat het hele proces van het papierscheppen weergeeft. Meestal zie je alleen het daadwerkelijke scheppen, maar dit werk van kunstenaar Ralph Lambertz toont de vier stappen van het werk."

De Vries nam weliswaar het initiatief om een monument te maken voor de 350 jaar oude geschiedenis van papierproductie in Eerbeek, de uitwerking heeft hij gedaan in een speciaal opgericht Papierdorperscomité, naast hem bestaande uit Johan van Zadelhoff, Berend Klok, Jan-Willem Bommeljé en Alice Weltevreden. Het Papierdorperscomité wordt ontbonden, de taak is volbracht. Het geld dat is overgebleven is grotendeels gedoneerd aan de OVE, die het onderhoud van het beeld op zich gaat nemen. Ook is er iets besteed aan drie fotoboeken, bestemd voor de archieven van de gemeente, OVE en Culturele Stichting. Het is tevens een bedankje van De Vries voor de goede samenwerking.

Bij de overhandiging van de albums stond De Vries bovendien nog even stil bij het feit dat ook inwoners van Eerbeek enthousiast hebben bijgedragen aan de realisatie van het kunstwerk. Zelf publiceerde hij een boek, dat werd verkocht ten bate van het monument. De boeken gingen grif van de hand. Daarnaast waren er vele spontane donaties uit alle lagen van de bevolking en maatschappelijke organisaties. Ook de industrie in het dorp, met name de papier- en transportbedrijven, hebben een steentje bijgedragen.