Eind van een tijdperk

EERBEEK – Terwijl aan Loenenseweg nog niets aan de hand lijkt, is aan de achterkant van het gebouw de verwoesting duidelijk zichtbaar: de laatste dagen van Spoorzicht zijn geteld. Vorige week is de sloop van het markante café van start gegaan.

In 1898 kocht weduwe Jantje Nijk het voormalige café en kruidenierswinkel Ruimzicht aan het Eerbeekse spoor, waar ze Hotel Café Nijk startte. In de loop der jaren werd het pand uitgebreid. Zo werd een grote zaal aangebouwd en er kwamen tien hotelkamers. In 1983 nam de familie Ter Hove het bedrijf over, die het omdoopte tot Spoorzicht.

In de zaal van Spoorzicht is menig feestje gevierd: bruiloften en partijen, bedrijfsfeesten, carnaval of één van de spectaculaire feesten die de laatste eigenaar Tommy ter Hove zelf organiseerde. Vele clubs en verenigingen hadden er hun thuis en zo heeft elke Eerbekenaar wel een band met Spoorzicht.

Het ging Ter Hove de laatste jaren helaas niet voor de wind. Het aantal grote bruiloften nam af en er werden minder bedrijfsfeesten georganiseerd, om maar eens wat te noemen. Hierop besloot de horeca-ondernemer Spoorzicht te verkopen en zich te concentreren op De Zaak, gelegen aan de Stuijvenberchstraat.

En daarmee komt een tijdperk ten einde. Terwijl de sloopgrijper in verrassend rap tempo het dak van het café ontmantelt, houdt menig passant even stil. Wellicht om met weemoed even terug te denken aan zijn eigen bruiloft of dat ene mooie feest.

Het terrein van Spoorzicht is verkocht aan Jumbo. Voorlopig komt er echter nog geen nieuwbouw voor de supermarkt, maar een parkeerplaats.