Expositie Oosters in ’t Arthuus

LOENEN - Van 13 januari t/m 5 maart viert Galerie ’t Arthuus het begin van het nieuwe jaar met een mooie expositie in het thema: Oosters. Op zondag 22 januari hebben ze een gezellige middag met live muziek van NextDoor en kunt u kennis maken met de kunstenaars. Frida Spaink laat in haar aquarellen haar fascinatie zien voor Japanse waterverven met kaligrafie. De Kimono-Art van Be Birza sluit daar prachtig bij aan. Door te assembleren creëert hij geheel nieuwe kunstvoorwerpen. Isabella Schot gebruikt voor haar stenen beelden graag albast door de transparante aderen die zo mooi het licht doorlaten. Tevens zijn er schilderijen te zien van Mieke Diekmann en Jan Overbeeke (1933-2009) en een prachtige collectie sieraden van o.a. Harry Ravers, Nicole van Heeswijk en Harrie Lenferink.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Eerbeekseweg 13a te Loenen Gld. 055-5050623 www.arthuus.nl.